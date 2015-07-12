ÇİNLİ TURİST KAZA KURBANI
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli kadın turist 32 yaşındaki Jring Wang, halk otobüsünün çarpması sonucu öldü.
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli kadın turist 32 yaşındaki Jring Wang, halk otobüsünün çarpması sonucu öldü.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Meyve suyu alıp sahile gitmek için yönelen Çinli turist Jring Wang'a, yolun karşısına geçerken Edip Güllü yönetimindeki 07 AB 0134 plakalı halk otobüsü çarptı. Kadın turist olay yerinde yaşamını yitirirken, şoför Edip Güllü polis tarafından gözaltına alındı. Çinli turistin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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