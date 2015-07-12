O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çinli turist kaza kurbanı

ÇİNLİ TURİST KAZA KURBANI

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli kadın turist 32 yaşındaki Jring Wang, halk otobüsünün çarpması sonucu öldü.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 16:27
Puan Ver : Çinli Turist Kaza Kurbanı(9/10)7


Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli kadın turist 32 yaşındaki Jring Wang, halk otobüsünün çarpması sonucu öldü.

 

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Meyve suyu alıp sahile gitmek için yönelen Çinli turist Jring Wang'a, yolun karşısına geçerken Edip Güllü yönetimindeki 07 AB 0134 plakalı halk otobüsü çarptı. Kadın turist olay yerinde yaşamını yitirirken, şoför Edip Güllü polis tarafından gözaltına alındı.  Çinli turistin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.








Etiketler: Çinli  Turist  Kaza  Kurbanı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER