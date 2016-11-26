Çinli telefon markaları kendi ülkelerinde hakimiyetlerini ilan etti. Oppo ve Vivo gibi markalar sadece piyasaya sürdükleri başarılı ürünlerle değil, yürüttükleri akıllı satış stratejileriyle de Apple ve Samsung gibi markaları geride bıraktı.



Çinli telefon markaları kendi ülkelerinde hakimiyetlerini ilan etti. Oppo ve Vivo gibi markalar sadece piyasaya sürdükleri başarılı ürünlerle değil, yürüttükleri akıllı satış stratejileriyle de Apple ve Samsung gibi markaları geride bıraktı.



Bundan sadece iki yıl önce Oppo ve Vivo markaları Çin'de akıllı telefon pazarında ilk beşe bile giremiyorlardı. Şimdi ise bu Çinli telefon markaları şirket Apple da dahil olmak üzere herkesi geride bırakmayı başardı. Oppo ve Vivo'nun başarısının ardında ürünlerin beğeni toplamasının yanında, satışlara doğrudan etki eden çok önemli bir strateji yatıyor.



Oppo ve Vivo, Çin'de akıllı telefon satışı yapan mağazalara en çok komisyon veren iki marka olma özelliğine sahip. Elektronik cihazlar satan mağaza sahipleri sattıkları her bir Oppo ya da Vivo markalı modeller için 6 ile 30 dolar arasında değişen komisyonlar alıyorlar. Durum böyle olunca satıcılar da yeni telefon almak için gelen hemen herkesi bu iki markaya yönlendiriyor.



Çin'in dört bir köşesine yayılan ve toplamda milyonlarca müşteriye ulaşabilen yerel mağazalara yönelik çok sıkı çalışmalar yürüten Oppo ve Vivo 40 milyona yakın adet ile, Çin akıllı telefon pazarının üçte birini 2016'nın üçüncü çeyreği itibariyle ele geçirmiş durumda. Aynı dönemde ülkede iPhone'ların pazar payının %7 ile son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini de göz ardı etmemek lazım. Çinli firmaların bu yükselişi dünyanın geri kalanında da yavaş yavaş hissedilmeye başladı. Apple ve Samsung gibi devlerin pozisyonları artık eskisi kadar rahat değil.



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