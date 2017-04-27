Çin sınırlarında önde gelen teknoloji şirketlerinden olan DJ.com, Tencent ve Baidu ülke sınırlarında olan otomobil finansman grubuna 1 milyar dolarlık aktardı.



Çin sınırlarında önde gelen teknoloji şirketlerinden olan DJ.com, Tencent ve Baidu ülke sınırlarında olan otomobil finansman grubuna 1 milyar dolarlık aktardı.



Otomobil pazarı olarak ülkede birçok firma yarışırken bunların arasında Tencent, Baidu ve DJ.com gibi şirketlerde katıldı. Ülke sınırlarında en önde gelen arama motorlarından biri olan Baidu, NVIDIA ortaklığı ile otonom araç yatırımları yapmış, bunun yanında da LeEco, hem Faraday Future'ı finanse ederken hem de Çin'de otomobil üretimi için harekete geçmişti. Şimdi de ülke sınırlarında bulunan üç büyük teknoloji devi Bitauto Holding'e 1 milyar dolarlık bir yatırım aktarımında bulundu.



Çin sınırlarında kullanıcılar araba alırken kredi kullanmaya yanaşmaması durumu son zamanlarda kırılmış gözüküyor. Bitauto Holding, kullanıcılara çok uygun ödeme şekilleriyle kredi kullandırtması nedeniyle son zamanlarda oldukça popüler konumda. Bu gelişmelerin hemen yanında üç teknoloji şirketi de Bitauto Holdin için 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırım ile şirket piyasa değerini 2 milyar dolara yaklaştırmış bulunuyor.



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