Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

çinli teknoloji şirketleri otomobil sektörüne 1 milyar dolar sermaye aktardı

ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ OTOMOBİL SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR DOLAR SERMAYE AKTARDI

Çin sınırlarında önde gelen teknoloji şirketlerinden olan DJ.com, Tencent ve Baidu ülke sınırlarında olan otomobil finansman grubuna 1 milyar dolarlık aktardı.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:11
Puan Ver : Çinli Teknoloji Şirketleri Otomobil Sektörüne 1 Milyar Dolar Sermaye Aktardı(9/10)6


Çin sınırlarında önde gelen teknoloji şirketlerinden olan DJ.com, Tencent ve Baidu ülke sınırlarında olan otomobil finansman grubuna 1 milyar dolarlık aktardı.



Otomobil pazarı olarak ülkede birçok firma yarışırken bunların arasında Tencent, Baidu ve DJ.com gibi şirketlerde katıldı. Ülke sınırlarında en önde gelen arama motorlarından biri olan Baidu, NVIDIA ortaklığı ile otonom araç yatırımları yapmış, bunun yanında da LeEco, hem Faraday Future'ı finanse ederken hem de Çin'de otomobil üretimi için harekete geçmişti. Şimdi de ülke sınırlarında bulunan üç büyük teknoloji devi Bitauto Holding'e 1 milyar dolarlık bir yatırım aktarımında bulundu.



Çin sınırlarında kullanıcılar araba alırken kredi kullanmaya yanaşmaması durumu son zamanlarda kırılmış gözüküyor. Bitauto Holding, kullanıcılara çok uygun ödeme şekilleriyle kredi kullandırtması nedeniyle son zamanlarda oldukça popüler konumda. Bu gelişmelerin hemen yanında üç teknoloji şirketi de Bitauto Holdin için 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı. Bu yatırım ile şirket piyasa değerini 2 milyar dolara yaklaştırmış bulunuyor.



Hâla Windows Vista veya XP kullananlar dikkat!








Etiketler: Çinli  Teknoloji  Şirketleri  Otomobil  Sektörüne  1  Milyar  Dolar  Sermaye  Aktardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER