ÇİNLİ NİO, TESLA'NIN YARI FİYATINA SATACAĞI MODELİNİ TANITTI
Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, Tesla Model X'in yarı fiyatına satılacak olan ES8 modelini tanıttı.
Elektrikli otomobiller konusunda en büyük pazar olan Çin'de rekabet kıyasıya devam ediyor. Bir taraftan dev gruplardan arka arkaya milyar dolarlık yeni yatırım planları açıklanırken, diğer yandan Çinli teknoloji firmaları da kendi elektrikli otomobillerini üretiyor. Bu üreticilerden birisi ise 2014 yılında kurulan Çinli Nio. Elektrikli araçlar üreticisi Nio, ilk modelini hafta sonu itibariyle görücüye çıkardı ve fiyat konusunda kendisine hedef olarak Tesla'yı aldı.
67 BİN DOLARA SATILACAK
Nio'nun ES8 modeli, 67 bin 765 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Nio'nun rakibi Tesla Model X ise 126 bin 740 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Ancak bu fiyatların Çin'deki fiyatlar olduğunun da altını çizmek gerekiyor.
Nio ES8 şimdilik sadece Çin'de satışta olacak ve Çin'de devletin elektrikli otomobil üreticileri için sağladığı teşvikten yararlanacak.
"ÇİNLİ TESLA DEĞİLİZ"
Nio'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı William Li, fiyatları yarısına çekmenin Tesla'nın durumunu nasıl etkileyeceği konusunda biraz çekimser. Tesla'nın satışlarının kendi araçları piyasaya çıktıktan sonra düşebileceğini belirten Li, "Fakat bir taraftan da pazar büyüyecek. Dolayısıyla onlar da güçlü büyümelerini sürdürebilir. Kesin bir şey söylemek zor. Evet Tesla bizim rakibimiz ve müşteriler ikimizden birini seçecek. Ama kendimiz için 'Çinli Tesla' veya onlar için 'Amerikan Nio' diyemeyiz" dedi.
7 koltuklu elektrikli bir araç olan ES8, 0-100 km hızlanmasını sadece 4.4 saniyede tamamlayabiliyor. Menzili ise 355 km.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
Çin'de hükümet, özellikle hava kirliliği ile mücadele adına elektrikli otomobillere büyük önem veriyor ve çeşitli teşvik paketleri açıklıyor. Hükümetin bu destekleri dev firmaların yönünü Çin'e çevirmesdini, sağlarken, BMW ve Mercfedes gibi firmalar Çinli teknoloji devleri ile işbirliğine gidiyor. Tesla'nın da Çin'de üretime başlamak için ciddi planları bulunuyor.
Çin halihazırda dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumunda bulunuyor. Elektrikli araç satışları Ocak-Kasım arası dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51.4 artış gösterdi. (HABERTÜRK)
Kaynak: haberinburada
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