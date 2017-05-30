StarTımes Medya Grubu Uluslararası Pazarlama Müdürü Wang: "Türkiye bizim için önemli ülke. Televizyon kanallarımızda Türk dizilerine yer vererek daha fazla ülkeye ulaştırabiliriz. Türkiye'de stratejik bir ortak bakıyoruz. Bu ortağı bulduğumuz zaman yatırımı gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.



Afrika'da 300'ün üzerinde radyo ve televizyon kanalına içerik sağlayarak veya altyapı işletmesi olarak hizmet sunan Çin merkezli StarTımes Medya Grubu Türkiye'ye yatırıma hazırlanıyor.







Şirketin Uluslararası Pazarlama Müdürü Wang Jin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yatırım için Türk yetkililerle görüşmeler yaptıklarını söyledi.



Wang, Çin'in başlattığı “Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini belirterek, “Biz de bunu değerlendirerek yeni teknolojilerimizi Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Türkiye bizim için önemli ülke. Televizyon kanallarımızda Türk dizilerine yer vererek daha fazla ülkeye ulaştırabiliriz. Türkiye'de stratejik bir ortak bakıyoruz. Bu ortağı bulduğumuz zaman yatırımı gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.







kaynak:hürriyet