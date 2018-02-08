Ormandaki Milyonlarca Liralık Servet Kayboluyor
Sigaraya 10 Yılda Yüz Milyarlarca Lira Harcandı
Türkiye'nin En Önemli Projesinde Sona Yaklaşıldı
Halis Ağa'nın Kurduğu Toprak Kağıt Fabrikasının İflası İstendi
Samsung'un Patronu Da Polis Kıskacında
Beşiktaş 1,5 Ay Boyunca Ölüp Ölüp Dirilecek
Dünyanın En Büyük Roketi Musk'a Rekor Zarar Getirdi!
3'üncü Havalimanı İnşaatı Havadan Görüntülendi
Beşiktaş, Geliriyle Dünya Devlerini Geride Bıraktı
Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek
Türkiye, Ab'ye Vize Serbestisine Hazırım!
Şenol Güneş'in En Sevdiği Futbolcu Aras, Moldova Ligine Gitti
Abd'de Fakirlerin Bedeni Karaborsada Satılıyor
Çinli Futbolcu, Ailesi Doğum Tarihini Değiştirdiği İçin Futboldan Men Cezası Aldı
Dolmabahçe-Levazım Tünel İnşaatı Hızlandırıldı
Emekliler Müjde! Ek Ödemeler Artıyor
Altın Düşüşe Geçti 160 Lira Seviyesinde!
Beşiktaş, Gökhan Gönül, Atiba Ve Quaresma'yı Gönderiyor
Sanayi Üretim Endeksi Arttı
Ev Alana Ödenen Devlet Katkısı 20 Bin Liraya Çıkıyor

Çinli Futbolcu, Ailesi Doğum Tarihini Değiştirdiği İçin Futboldan Men Cezası Aldı

ÇİNLİ FUTBOLCU, AİLESİ DOĞUM TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN FUTBOLDAN MEN CEZASI ALDI

Çin ekiplerinden Tianjin Quanjian'da forma giyen Zhang Xiuwei, ailesi yaşını nüfusa farklı kaydettirdiği ortaya çıkınca 9 ay futboldan men cezası aldı.

Tarih : 08 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Çinli Futbolcu, Ailesi Doğum Tarihini Değiştirdiği İçin Futboldan Men Cezası Aldı(7/10)3

Çin'de yaşanan bir trafik kazası, genç bir futbolcunun futbol hayatına büyük darbe vurdu. Çin Süper Lig'i takımlarından Tianjin Quanjian'ın yetenekli genç oyuncusu Zhang Xiuwei, karıştığı trafik kazası sonrasında ortaya çıkan bir gerçek nedeniyle 9 ay futboldan men cezası aldı. Sarhoş kullandığı arabası ile zincirleme bir trafik kazasına neden olan Zhang Xiuwei'nin paralel bir yaşamı daha olduğu öğrenildi.

AİLESİ DOĞUM TARİHİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Polis, kimlik bilgilerini araştırdığı Zhang Xiuwei ile ilgili şok bir gerçek ile karşılaştı. Zhang Xiuwei'nin isminin ve doğum tarihinin değiştirildiğini gördü. Zhang Xiuwei'nin ailesi, oğullarının gerçek kimlik bilgilerini polise ulaştırırken, geçmişte ilk okula erken gidebilmesi için 21 yaşındaki futbolcuyu Zhang Jixuan ismi ile 1994 doğumlu olarak ikinci kez kaydettiklerini itiraf etti. Aile, daha sonra oğullarını orijinal ismi ve gerçek doğum tarihi ile yeniden kimlik bilgilerini düzenlediklerini söyledi. Çin Futbol Federasyonu, Zhang Xiuwei ile ilgili bu kafa karıştırıcı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç futbolcuya 9 ay futboldan men cezası verdi.

Ailesinin yaptığı bir yanlışın kurbanı olan Zhang Xiuwei, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın ardından yeşil sahalara geri dönebilecek.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çinli  Futbolcu  Ailesi  Doğum  Tarihini  Değiştirdiği  İçin  Futboldan  Men  Cezası  Aldı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER