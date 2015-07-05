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çinli diye saldırıya uğrayan koreli turistler şikayetçi oldu

ÇİNLİ DİYE SALDIRIYA UĞRAYAN KORELİ TURİSTLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Çinli oldukları gerekçesiyle Sultanahmet'te saldırıya uğrayan 1'i kadın 2 Koreli turist saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Tarih : 05 Temmuz 2015, 20:02
Puan Ver : Çinli Diye Saldırıya Uğrayan Koreli Turistler Şikayetçi Oldu(10/10)8


 İstanbul Emniyeti, Sultanahmet'te Koreli turist kafilesinde bulunanlara saldıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesine yönelik çalışma sürerken 2 Koreli turistin de polis merkezinde ifade verip şikayetçi olduğu, söz konusu olayla ilgili soruşturmanın "Mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarının işlendiği iddiasıyla sürdüğü öğrenildi.





SALDIRI GRUBU ÇİNLİ ZANNEDEN KİŞİLER TARAFINDAN YAPILDI



Ülkü Ocakları tarafından dün yapılan yürüyüş sonrasında bazı kişiler, Sultanahmet'te Koreli turist kafilesine sözlü ve fiile saldırıda bulunmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Koreli turist kafilesini Çinli grup zannederek saldırdıkları belirtilmişti.





1 KADIN 2 KORELİ ŞİKAYETÇİ OLDU



Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre olay sonrası 1'i kadın 2 Koreli turist ifadelerine başvurulmak üzere Sirkeci Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis merkezinde tercüman eşliğinde ifadeleri alınan turistlerin şikayetçi oldukları, bu şikayet sonrası soruşturmanın "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarının işlendiği iddiasıyla sürdüğü öğrenildi. GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR



Polis yetkilileri, Kore'li turistlere yapılan saldırıyla ilgili çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldığını, henüz kimlikleri tespit edilemeyen saldırganları yakalamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ILAN



ÜLKÜ OCAKLARI : BÖYLE ÇİRKİN BİR OLAY ASLA YAŞANMAMIŞTIR



Öte yandan olayla ilgili olarak Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Koreli turist kafilesine yönelik bir saldırının olmadığı belirtilerek "Ne koreli ne de başka bir turist kafilesi saldırıya uğramıştır. İddia edildiği gibi böyle çirkin bir olay asla yaşanmamıştır." denildi. Yaşanan olayın emniyet güçleriyle yaşandığının belirtildiği açıklamanın sonuç bölümünde ise şöyle denildi, "Değerli kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Hangi milletten ve dinden olursa olsun her kişinin mal ve can güvenliği ülkücülerin namusuna emanettir. İster Çinli olsun, ister farklı bir milletin mensubu bir turiste yapılmış olsun herhangi bir saldırı asla kabul edilemez"








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