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Çinli Bitcoin Madencilerinin Yeni Adresi Kanada Olacak

ÇİNLİ BİTCOİN MADENCİLERİNİN YENİ ADRESİ KANADA OLACAK

Çinli Bitcoin madencileri, Çin hükümetinin enerji kullanımına getirdiği sınırlamalar sonrasında rotayı enerji açısından zengin Kanada'ya çevirdi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : Çinli Bitcoin Madencilerinin Yeni Adresi Kanada Olacak(9/10)5

Çin merkezli Bitmain Technologies yaptığı açıklamada, Kanada'nın Quebec eyaletinde Bitcoin madenciliği tesisi kurmayı değerlendirdiklerini ifade etti.

İSVİÇRE DE YATIRIM YAPILACAK ÜLKELER ARASINDA

Sözcü, Quebec'te yatırım için yerel enerji otoriteleri ile görüştüklerini belirtirken, yatırım için değerlendirdikleri diğer bir ülkenin ise İsviçre olduğunu vurguladı.

REKORUNUN YÜZDE 30 ALTINDA

Bitcoin, Perşembe günü New York saatiyle 17:00'den 00:00'ye kadar yüzde 1.8 yükselerek Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre 13,700 dolardan işlem gördü.

Önde gelen kripto paralardan Ripple, Bitstamp fiyatlarına göre yüzde 5.7 değer kazanarak 2 dolar seviyesini aştı. Ripple, 3.32 dolarlık 4 Ocak zirvesinin yüzde 37 altında bulunuyor.

Bitcoin fiyatları 12,882 dolar ile 13,705 dolar arasında işlem görerek yüzde 6.4 dalgalandı. Piyasa değeri en fazla olan dijital pars Bitcoin, 18 Aralık 2017'de görülen 19,511 dolarlık zirvesinin yüzde 30 altında bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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