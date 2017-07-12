Çin resmi ajansı Şinhua, Çin'in ülke dışındaki ilk askeri üssüne ev sahipliği yapan Doğu Afrika'nın küçük ülkesi Cibuti'ye doğru yola çıkıldığını bildirdi.

ÜS, İNSANİ YARDIM VE BARIŞ İÇİN KULLANILACAK

Çin, üssün Afrika ve Asya'nın batısındaki barış koruma misyonları ve insani yardımlar için kullanılacağını söyledi.Şinhua'ya göre üs ayrıca askeri işbirliği, deniz tatbikatları ve kurtarma çalışmaları için kullanılacak. Çin son yıllarda Afrika ve Hint Okyanusu'nda yatırım ve nüfuzunu artırmıştı.Çin resmi ajansı Şinhua, Cibuti'ye kaç geminin ve askerin gönderildiğini ya da üssün ne zaman kullanılmaya başlanacağını açıklamadı.

CİBUTİ'DE ABD, JAPONYA VE FRANSA GİBİ ÜLKELERİN DE ÜSLERİ MEVCUT

Haberde iki ülke arasında "dostça müzakereler" neticesinde üssün kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Daha önceki haberlerde üssün geçen yıl yapımına başlandığı kaydedilmişti. Cibuti'de ABD, Japonya ve Fransa'nın da aralarında olduğu başka ülkelerin askeri üsleri de mevcut.

JEOPOLİTİK ÖNEMİ OLAN BİR BÖLGE

Cibuti, hem Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Aden Körfezi'ne bakan konumu nedeniyle hem de çatışmaların yaygın olduğu kıtada istikrarlı bir ülke olması nedeniyle tercih ediliyor. 2015 yılında Çin, Afrika'nın kalkınması için 60 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vermişti. Aynı yıl ilk barış koruma misyonunu Güney Sudan'da başlatmıştı.

Kaynak: haberinburada