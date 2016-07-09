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çin'in ticari jeti ilk uçuşunu yaptı

ÇİN'İN TİCARİ JETİ İLK UÇUŞUNU YAPTI

Çin'in ticari havacılık sektörüne yönelik 2002'de başlayan çalışmaları sonuç verdi ve ARJ21-700 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Tarih : 09 Temmuz 2016, 09:20
Puan Ver : Çin'in Ticari Jeti İlk Uçuşunu Yaptı(9/10)6


Çin Halk Cumhuriyeti'nin ABD'li Boeing  ve Airbus'a rakip olabilmek ya da başka bir deyimle Amerika'ya mecburiyetten kurtulmak için 2002 yılında başlattığı ticari uçak projesi meyvesini geçtiğimiz yıllarda vermiş ve ilk test uçuşları gerçekleştirilmişti.



ARJ21-700 geçtiğimiz günlerde 70 yolcusu ile ilk uçuşunu Chengdu'dan Şasnghay'a yaptı. Yaklaşık 2 saat süren uçuş başarı ile gerçekleştirildi.



Çin Ulusal Radyosu tarafından ülkemize servis edilen habere göre Commercial Aircraft Company ve Antonov tarafından tasarlanan ARJ21 uçakları çift motoruna sahip bölgesel jetler. Uçağın daha çok ülke içerisinde ve Çin'in yakın komşularına yapılacak olan uçuşlarda kullanılması bekleniyor. Toplam 4 farklı modele sahip olan uçağın ARJ21-700 mopdeli 70-95 yolucu kapasitesine sahip. ARJ21-700'ün genişletilmiş versiyonu olan ARJ21-900 ise 105 yolculuk kapasiteye sahip.








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