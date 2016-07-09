

Çin Halk Cumhuriyeti'nin ABD'li Boeing ve Airbus'a rakip olabilmek ya da başka bir deyimle Amerika'ya mecburiyetten kurtulmak için 2002 yılında başlattığı ticari uçak projesi meyvesini geçtiğimiz yıllarda vermiş ve ilk test uçuşları gerçekleştirilmişti.



ARJ21-700 geçtiğimiz günlerde 70 yolcusu ile ilk uçuşunu Chengdu'dan Şasnghay'a yaptı. Yaklaşık 2 saat süren uçuş başarı ile gerçekleştirildi.



Çin Ulusal Radyosu tarafından ülkemize servis edilen habere göre Commercial Aircraft Company ve Antonov tarafından tasarlanan ARJ21 uçakları çift motoruna sahip bölgesel jetler. Uçağın daha çok ülke içerisinde ve Çin'in yakın komşularına yapılacak olan uçuşlarda kullanılması bekleniyor. Toplam 4 farklı modele sahip olan uçağın ARJ21-700 mopdeli 70-95 yolucu kapasitesine sahip. ARJ21-700'ün genişletilmiş versiyonu olan ARJ21-900 ise 105 yolculuk kapasiteye sahip.