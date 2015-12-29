ÇİN'İN KUZEYİNDE SARI ALARM VERİLDİ
Çin'in kuzey bölgelerinde etkili olan hava kirliliği nedeniyle sarı alarm verildi.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), ülkenin kuzey kesimlerinde, Sıçuan, Şaanşi, Şandong, Şanşi, Hınan ve Hıbey eyaletlerinin yanı sıra başkent Pekin ve Tiencin kentinde hava kirliliği nedeniyle sarı alarm verildiğini duyurdu.
Yetkililer, kuzey bölgelerde bu sabah oluşan hava kirliliğinin yarın dağılmasının beklendiğini ifade etti.
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