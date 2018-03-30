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Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek

ÇİN'İN KARINDEŞEN JACK LAKAPLI SERİ KATİLİ 30 YIL SONRA İDAM EDİLECEK

Çin'de 1988-2002 yılları arasında 11 kadını öldürmekle suçlanan seri katil, ölüm cezasına mahkum edildi.

Tarih : 30 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek(8/10)4

Çin'in kuzeyindeki Baiyin kentinde işlenen 11 cinayetlerden suçlu bulunan 53 yaşındaki Gao Chengyong, ölüm cezasına çarptırıldı. Chengyong, medya tarafından "Karındeşen Jack" diye adlandırılıyordu.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRÜYOR, SONRA DA SOYUYORDU

Gao'nun evlerine kadar takip ettikten sonra, kurbanlarına tecavüz ettiği, öldürdüğü daha sonra da evleri soyduğu kaydediliyor.

Polis, kurbanlarını çoğunlukla boğazlarını keserek öldüren Gao'nun daha sonra kadınların bazı uzuvlarını kestiğini açıkladı.

AMCASI SAYESİNDE YAKALANDI

Gao'nun 28 yıl boyunca devam eden cinayetleri, amcasının küçük bir suçtan tutuklanmasıyla sona erdi. Amcanın verdiği DNA örneğiyle, cinayetleri bir akrabasının işlediği anlaşıldı.

Polis, 2004'te aradıkları şüphelinin profilini "cinsel bir sapkınlığı olan, kadınlardan nefret eden, münzevi, içine kapanık ama sabırlı biri" diye açıklamıştı.

BULANA ÖDÜL VADEDİLMİŞTİ

Katilin yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere de 30 bin dolar para ödülü verilmişti.

EN KÜÇÜK KURBANI 8 YAŞINDA

Gao ilk cinayetini de Mayıs 1988'de işlemiş ve 23 yaşındaki kurbanında 26 farklı bıçak yarası bulunmuştu. Gao'nun en küçük kurbanı sekiz yaşındaki bir kız çocuğuydu. Daha sonraki cinayetleri de benzer bir seyir izledi ve hep yalnız yaşayan genç kadınları hedef aldı.

Cinayetler nedeniyle Baiyin kentindeki kadınlar yalnız başlarına sokağa çıkamaz olmuştu. Seri katilin neden 2002'de cinayetlere son verdiği ise bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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