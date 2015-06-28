

Apple ve Samsung'a rakip gösterilen, dünyada bilhassa internet üzerinden rekor satış rakamlarına ulaşan Meizu, büyüme rotasına Türkiye'yi de ekledi. Hedef pazarlardan biri olarak Türkiye'yi inceleyen marka, Reeder ile Temmuz ayından bu yana satışa başlayacak.



Çin'in en çok büyük elektronik aygıt üreticisi olan Meizu'nun telefon modellerinin Türkiye'deki belirgin başlı perakende zincirlerinde satışı için exclusive anlaşması imzaladıklarını açıklayan Reeder'ın kurucusu Uygar Saral, “Kendilerinden gelen talep üzerine karşılıklı görüşmelerimiz başladı, karşılıklı görüşmelerimiz sonucunda işbirliği kararı aldık” diye belirtti.