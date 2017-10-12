Peyami Safa'nın aynı isimli eserinden uyarlanan "Cingöz Recai - Bir Efsanenin Dönüşü" filminin galası yapıldı. Kanyon AVM'de gerçekleştirilen gala gecesine film ekibinin yanı sıra sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

"BU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTA"

Filmin yönetmenliğini üstlenen Onur Ünlü, büyük bir film yaptıklarını ve ortaya güzel bir iş çıktığını söyledi.

Ünlü, bu tarz filmlerin çok olmadığına vurgu yaparak, "İnşallah bundan sonra böyle filmler olur ve biz de bu filmlerin devamını yaparız. Bu film başarılı olursa, başkaları da böyle filmler yapar. Daha önce iki kez çekildi biliyorsunuz. Birini Metin Erksan yönetti, diğerinde Ayhan Işık oynadı. Böyle bir iddianın üzerine bu filmi yaptık. Bence bir halka olarak o filmlerin üzerine eklenecektir. Bu bizim için önemli bir nokta." diye konuştu."METİN ERKSAN'LA BAŞLADI, AYHAN IŞIK'LA DEVAM ETTİ"

Edebiyatın ve sinemanın "İyi kalpli hırsız"ı Cingöz Recai'yi canlandıran Kenan İmirzalıoğlu da Cingöz Recai'nin, Metin Erksan'la başlayıp Ayhan Işık'la devam eden bir yolculuğu olduğunu kaydetti.

İmirzalıoğlu, hikayeyi 2017'ye taşıdıklarını belirterek, "Filmi bu yılın gerçekleriyle yaptık. Çok özel bir oyuncu kadrosu var. Keyifle çalıştık. Yapımcımız da filmin yapımı için elinden geleni yaptı ve hakkını verdi. Özel bir buluşma olduğunu düşünüyorum. İnşallah seyirci de keyif alır." ifadelerini kullandı."ÇOK KEYİFLİ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRDİ"

Filmde "Başkomiser Rıza" karakterini canlandıran Haluk Bilginer ise çok çalıştıklarına işaret ederek, seyircinin de filmi beğenmesi temennisinde bulundu. Bilginer, çok keyifli bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve çekim aşamasında çok mutlu olduğunu aktardı.

"ÇOK GÜZEL BİR KADRO OLDUK"

Filmde "Göze" karakterini canlandıran Meryem Uzerli de "Cingöz Recai"nin çok farklı ve özel bir film olduğunu dile getirdi. Uzerli, "Cingöz Recai"nin içinde her duygunun olduğuna dikkati çekerek, "Çekimleri Rusya St. Petersburg'da ve İstanbul'da yaptık. Çok güzel enerjisi olan bir film. Ben Haluk Bilginer ve Kenan İmirzalıoğlu'yla tanıştığım için Allah'a şükrediyorum. Çok güzel bir kadro olduk." değerlendirmesinde bulundu.Hayri Aslan'ın yapımcılığında çekilen "Cingöz Recai"de Serkan Keskin, Fatih Artman, Günay Karacaoğlu, Algı Eke, Laçin Ceylan, Hakan Boyav, Selim Bayraktar, Ushan Çakır, Meriç Aral ve Boran Kuzum da rol aldı.CİNGÖZ RECAİ'NİN KONUSU

Kerem Deren ve Pınar Bulut'un senaryosunu yazdığı filmin konusu özetle şöyle:

Cingöz Recai artık ailesi gibi olan bir soygun ekibine sahiptir. Yıllar sonra yeni bir soygun için harekete geçen 'iyiliksever hırsız', son soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Bunun için karanlık bir çeteye sızar ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girer. İşi için her türlü oyunu yapan Cingöz, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü 'Hayalet', artık ona nefesi kadar yakındır. Baş Komiser Rıza da Cingöz'ün peşini bırakmaz.

Content Turkey tarafından hayata geçirilen "Cingöz Recai", 13 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: haberinburada