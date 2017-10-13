CİNGÖZ RECAİ FİLMİNE, KENAN İMİRZALIOĞLU İLE MERYEM UZERLİ'NİN ÖPÜŞMESİ DAMGA VURDU
Cingöz Recai' filmine Kenan İmirzalıoğlu'nun Meryem Uzerli'ye hayat öpücüğü kondurduğu sahne damga vurdu.
Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı 'Cingöz Recai'nin galası önceki akşam Kanyon AVM Cinemaximum Sinemalarında yapıldı.
GECEYE DAMGA VURAN ÖPÜCÜK
Geceye eşi Sinem Kobal ile gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun filmde ölmek üzere olan Meryem Uzerli'ye hayat öpücüğü verdiği sahne çok konuşuldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hatay'a Düşen Suriye Uçağının Pilotu Serbest Bırakıldı!
- Vize Krizinin Çözümünü Görüşecek Abd Heyetinin Geliş Tarihi Belli Oldu
- Emine Erdoğan Twitter'dan İlk Paylaşımını Yaptı, Tweetin Sonundaki Ee Dikkat Çekti
- Son Dakika! 120 Özel Kuvvetler Askeri İdlib'e Girdi
- İran'dan Abd'ye Gözdağı: Devrim Muhafızlarını Terör Saymak Savaş İlanı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
- Abd'nin Ardından İsrail De Unesco'dan Çekiliyor!
- Mısır'da Yeni Bir Piramit Keşfedildi
- Abd'den Türkiye'ye Ambargo Hazırlığı! 283 Türk Politikacı Ve İş Adamı İçin Kara Liste Hazırlanıyor
- İtalyan Akademisyen, Köpeğinin Hastalığını İzin Saymayan İş Yerini Alt Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar