Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı 'Cingöz Recai'nin galası önceki akşam Kanyon AVM Cinemaximum Sinemalarında yapıldı.

GECEYE DAMGA VURAN ÖPÜCÜK

Geceye eşi Sinem Kobal ile gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun filmde ölmek üzere olan Meryem Uzerli'ye hayat öpücüğü verdiği sahne çok konuşuldu.

Kaynak: haberinburada