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Cingöz Recai Filmine, Kenan İmirzalıoğlu ile Meryem Uzerli'nin Öpüşmesi Damga Vurdu

CİNGÖZ RECAİ FİLMİNE, KENAN İMİRZALIOĞLU İLE MERYEM UZERLİ'NİN ÖPÜŞMESİ DAMGA VURDU

Cingöz Recai' filmine Kenan İmirzalıoğlu'nun Meryem Uzerli'ye hayat öpücüğü kondurduğu sahne damga vurdu.

Tarih : 13 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Cingöz Recai Filmine, Kenan İmirzalıoğlu İle Meryem Uzerli'nin Öpüşmesi Damga Vurdu(5/10)1

Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer'in başrolü paylaştığı 'Cingöz Recai'nin galası önceki akşam Kanyon AVM Cinemaximum Sinemalarında yapıldı.

GECEYE DAMGA VURAN ÖPÜCÜK

Geceye eşi Sinem Kobal ile gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun filmde ölmek üzere olan Meryem Uzerli'ye hayat öpücüğü verdiği sahne çok konuşuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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