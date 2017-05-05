Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

çin'den yerli yolcu uçağı hamlesi

ÇİN'DEN YERLİ YOLCU UÇAĞI HAMLESİ

Çin'in yerli üretimi büyük yolcu uçağı ilk uçuşunu Şanghay'da gerçekleştirdi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 11:26
Puan Ver : Çin'den Yerli Yolcu Uçağı Hamlesi(7/10)8


China Daily'nin haberine göre, The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) tarafından üretilen C919 adlı büyük yolcu uçağı gerekli testleri tamamlayarak Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.



Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle havalanan büyük boy yolcu uçağı, pist ve uçağın kokpitinden verilen görüntülerle ülke basınından canlı takip edildi.Çift motorlu geliştirilen menzili 4 bin 75 kilometre olan C919, 158 yolcu taşıma kapasitesine sahip.2006'da başlayan C919 projesinde bir çok yerli firmanın yanı sıra 16 yabancı tedarikçi firma da yer alıyor. C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusya'dan sonra, Çin'i Jumbo büyüklüğünde uçak üreticileri arasında 4. sıraya yükseltti.



 



kaynak:star








Etiketler: Çin  Den  Yerli  Yolcu  Uçağı  Hamlesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER