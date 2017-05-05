

China Daily'nin haberine göre, The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) tarafından üretilen C919 adlı büyük yolcu uçağı gerekli testleri tamamlayarak Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.



Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle havalanan büyük boy yolcu uçağı, pist ve uçağın kokpitinden verilen görüntülerle ülke basınından canlı takip edildi.Çift motorlu geliştirilen menzili 4 bin 75 kilometre olan C919, 158 yolcu taşıma kapasitesine sahip.2006'da başlayan C919 projesinde bir çok yerli firmanın yanı sıra 16 yabancı tedarikçi firma da yer alıyor. C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusya'dan sonra, Çin'i Jumbo büyüklüğünde uçak üreticileri arasında 4. sıraya yükseltti.







kaynak:star