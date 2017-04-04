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çin'den yeni bölge: şiongan

ÇİN'DEN YENİ BÖLGE: ŞİONGAN

Çin'in kuzeyinde yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alana "Şiongan" adında özel ekonomik bölge kurulacak.

Tarih : 04 Nisan 2017, 12:46
Puan Ver : Çin'den Yeni Bölge: Şiongan(7/10)8


Çin Devlet Konseyi ve Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi'nin yayımladığı karara göre, başkentin güneybatısına kurulacak yeni ekonomik bölge, Pekin ile Tiencin kenti ve Hıbey eyaleti arasında koordineli kalkınma sağlayacak.



Ülkenin güneyindeki Şıncın ve Şanghay'ın doğusundaki Pudong ekonomi alanlarıyla ülkenin ekonomik kalkınmasına hız kazandıracağı belirtilen Şiongan'ın, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacağı kaydedildi.



Şiongan'ın, Çin'in kuzeyinde bulunan başkent Pekin ve Tiencin kenti ve Hıbey eyaletindeki mevcut nüfus artışının dizginlenmesi, hava kirliliği ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenirken, yeni bölgenin kurulması sonrası Pekin'in hizmet sektörüne odaklanacağı bildirildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Çin  Den  Yeni  Bölge  Şiongan    haber

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