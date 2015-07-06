

Reuters'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan bildiride, Türkiye'de son dönemde Çinli turistlerin "saldırıya uğradığı ve rahatsız edildiği" belirtilerek, şöyle denildi:



"Kesinlikle protestoları filme almayın ya da yaklaşmayın. Ve mümkünse dışarıda tek başınıza gezmemeye çalışın."



Doğu Türkistan olarak da bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin Çin yönetimi tarafından yasaklandığına dair haberler üzerine Türkiye'nin birçok kentinde gösteriler düzenleniyor.



TÜRK DIŞİŞLERİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Türk Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde yayımladığı açıklamayla, konuya ilişkin endişesini dile getirmişti. Açıklamada, "Türkiye'nin duyduğu derin kaygının Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisine de iletildiği" belirtilmişti.



ÇİN'DEN YANIT GELMİŞTİ



Bunun üzerine açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Hali hazırda Türkiye'nin bu haberleri doğrulamasını istedik ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin endişemizi ilettik" ifadesini kullanmıştı.



Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini sözlerine ekleyen Hua, "Şunun bilinmesi lazım ki; Şincan halkının tamamı, kendilerine Çin anayasasınca tanınan dini inanç özgürlüklerinden faydalanıyor... Tabii ki Türk tarafının Çin'le orta noktada buluşacağını ve ilişkilerin düzelmesini sağlayacağını umut ediyoruz" demişti.