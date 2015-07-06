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ÇİN'DEN UYGUR TÜRKLERİ AÇIKLAMASI


ÇİN'DEN UYGUR TÜRKLERİ AÇIKLAMASI
Tarih : 06 Temmuz 2015, 14:00
Puan Ver : Çin'den Uygur Türkleri Açıklaması(6/10)7


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı açıklamada “Uygurlar huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Şincan bölgesnde yaşayan Uygur Türkleri anayasada belirlenen kanunlar çerçevesinde ibadet hakkı özgürlüklerinden yararlanıyorlar” ifadelerini kullandı. Gazetecilere konuşan Hua,"Çıkan haberlerde yansıtıldığı gibi Şincan'da herhangibir etnik sorun yok” dedi.



Çin Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada da, Türkiye'ye gelen vatandaşlarını uyararak, Pekin karşıtı gösteriler nedeniyle dikkatli olmalarını istemişti.



Uyarı notu Çin'in Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanmıştı. Açıklamada Çin vatandaşlarını protestoları kaydetmeye çalışmamaları, yaklaşmamaları ve yalnız gezmemeleri konusunda uyarmıştı.



Doğu Türkistan olarak da bilinen Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin oruç tutmalarının ve diğer ibadetlerini yerine getirmelerinin Çin yönetimi tarafından yasaklandığına dair haberler üzerine Türkiye'nin birçok kentinde gösteriler düzenlenmiş hatta bir Çin lokantasına ve bazı turistlere saldırılarda bulunulmuştu.








Etiketler: Çin  Den  Uygur  Türkleri  Açıklaması    haber

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