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çin'den trump'a 'intikam' uyarısı

ÇİN'DEN TRUMP'A 'İNTİKAM' UYARISI

Çin, Trump'ın "Tek Çin Politikası"nı reddetmesi halinde Pekin yönetiminin "intikam" alabileceği uyarısını yaptı.

Tarih : 09 Ocak 2017, 15:34
Puan Ver : Çin'den Trump'a 'intikam' Uyarısı(8/10)7


Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından "Global Times" gazetesinde yayımlanan başyazıda, "Tek Çin Politikası'nın kaprisli bir istekten ibaret olmadığı" vurgulanarak ABD liderlerinin, iki ülke ilişkilerinin istikrarı için Asya-Pasifik'teki mevcut düzene saygı göstermesi gerektiği belirtildi.



Söz konusu politikanın "pazarlık konusu dahi edilemeyeceğine" işaret edilen yazıda, "ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, görevi devraldıktan sonra bu temel prensibi reddetmesi halinde Çin halkının devletinden intikam talep edeceği" uyarısında bulunuldu.



Yazı, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in hafta sonu Honduras, Nikaragua, Guatemala ve El Salvador'u kapsayan Güney Amerika turuna çıkmasının ardından yayımlandı.



Tsai'nin ziyaret edeceği ülkeler arasında aktarma yaparken ABD'nin San Francisco ve Houston şehirlerine uğrayacağı kaydedilmişti. Tayvan liderinin, ABD durağında Trump'la veya onun geçiş ekibinden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olmuştu.



Pekin yönetimi, daha önce de Tsai'nin ABD'ye uğradıktan sonra ülkede vakit geçirmesini ve "bağımsızlık yanlısı taraflara yanlış mesaj vermesini" engellemesi konusunda Washington'ı uyarmıştı. Çinli yetkililer, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideriyle doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti. Çin, Trump'ın, ABD'nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunun altını çizmişti.



Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükumet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor.



 



kaynak:ahaber








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