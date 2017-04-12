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çin'den kuzey kore'ye mesaj: bugünlerde bir hata yapmayın

ÇİN'DEN KUZEY KORE'YE MESAJ: BUGÜNLERDE BİR HATA YAPMAYIN

Çin lideri Xi, Trump'ı arayarak barışçıl çözümde ısrar edilmesi çağrısını yaptı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:30
Puan Ver : Çin'den Kuzey Kore'ye Mesaj: Bugünlerde Bir Hata Yapmayın(7/10)9


Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldığını belirten resmi Çin gazetesi ise, Pyongyang yönetiminden kendi güvenliği için tüm nükleer ve füze faaliyetlerini durdurmasını istedi.



Bir televizyon programına konuk olan ABD Başkanı ise, Kuzey Kore'ye karşı atacakları adımları açık etmek istemediğini belirterek bölgede denizaltılarının da bulunduğu mesajını verdi.



 



kaynak:mynet

 








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