Kuzey Kore ile ABD arasındaki füze ve nükleer geriliminde tansiyon düşmek bilmiyor. Çin, olası bir savaş durumunda tavrının ne olacağını açıkladı.

"TANSİYON YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Global Times'ta yer alan köşe yazısında, ABD ve Kuzey Koreli yetkililerin açıklamalarının, Kore yarımadasında tansiyonun artarak devam edeceği sinyalleri verdiği ifade edildi.

"ÇIKARLARIMIZA ZARAR GELİRSE CEVAP VERECEĞİZ"

Pekin yönetiminin, Pyongyang ve Washington'a yaptığı çağrılara rağmen, gerilimin tırmandığı değerlendirmesi yapılan yazıda, "Çin, eğer bölgede kendi çıkarlarına zarar veren olursa buna sıkı bir şekilde cevap vereceğini tüm taraflara açık bir şekilde ifade etmelidir." ifadesi kullanıldı.

"İLK SALDIRI KUZEY KORE'DEN OLURSA PEKİN TARAFSIZ KALACAK"

Yazıda, "Eğer ilk Kuzey Kore, balistik füzelerle ABD topraklarını hedef alır da Washington buna misilleme yaparsa, Pekin yönetimi tarafsız kalacaktır. Eğer ABD ve Güney Kore, ilk ateş açan taraf olur da Kore yarımadasında rejim değişikliğine kalkar, bölgedeki siyasi yapıyı değiştirmeye girişirse Çin, buna izin vermeyecektir." ifadeleri yer aldı.

"NÜKLEERE DE SAVAŞA DA KARŞIYIZ"

Çin'in, Kore yarımadasında nükleer faaliyetlere de savaşa da karşı olduğu vurgulanırken, Pekin'in, çıkarlarının bulunduğu bölgede istikrarı bozacak her türlü eylemin karşısında olacağı kaydedildi.

TRUMP, NÜKLEERDEN VAZGEÇMEYEN KUZEY KORE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore'nin, balistik füzelere entegre edilebilecek nükleer savaş başlıkları üretmeyi başardığına ilişkin iddiaların ortaya atılması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmesi durumunda "daha önce görülmemiş bir gazapla karşı karşıya kalacağını" söylemişti.

KUZEY KORE DE ABD'NİN GUAM ADASINI VURACAĞINI DUYURMUŞTU

Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un yönetiminin, ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vuracağına dair bir haber geçmiş, bunun üzerine de ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kore yönetimine, "rejimini ve halkını yıkıma götürecek bir eylemi tasavvur etmeyi bırakması" çağrısında bulunmuştu.

DÜĞMEYE BASMAK İÇİN KUZEY KORE LİDERİNİN ONAYI BEKLENİYOR

Kuzey Kore'nin roket komuta biriminin başında bulunan General Kim Rak Gyom da ülkenin resmi ajansı KCNA'a yaptığı açıklamada, ülkesinin Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası yakınında askeri harekata başlamak üzere olduğunu, adadan 30 ila 40 kilometre uzaklıkta denize düşmesi öngörülen orta menzilli füze denemelerini içeren plana ay ortasına kadar son şeklinin verileceğini, sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayının bekleneceğini kaydetmişti.

Kaynak: haberinburada