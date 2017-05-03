ÇİN'DEN KUZEY KORE İDDİASINA YALANLAMA
Pekin yönetimi, Çin vatandaşlarına "Kuzey Kore'yi terk edin" uyarısı yapıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in Kuzey Kore'deki diplomatik temsilciliğinden Çin vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları şeklinde uyarı yapılmadığını söyledi.
Çin ve Kuzey Kore'nin temaslarını normal şekilde sürdürdüğünü belirten Gıng, Çin vatandaşlarının Kuzey Kore'ye her gün giriş-çıkış yaptığını ve bunun normal bir durum olduğunu dile getirdi.
Bazı medya organlarında çıkan haberlerde Çin'in Pyongyang Büyükelçiliğinden 25 Nisan'da Kore yarımadasında yükselen tansiyon nedeniyle Çin vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yapıldığı ileri sürülmüştü.
kaynak:ahaber
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