ÇİN'DEN HİNDİSTAN'A ROKETLİ SALDIRI: 158 ÖLÜ
Çin'in Hindistan'a gerçekleştirdiği roket saldırısında 158 Hint askerinin hayatını kaybettiği, bir çok askerin de yaralandığı belirtildi.
Hindistan'ın Sikkim eyaletine düzenlenen roket saldırısı sonucu 158 Hint askerinin öldürüldüğü ve birçok askerin yaralandığını açıklandı. Saldırıda Çin askerlerinin roketatar, makineli tüfek ve havan kullandığı ifade edildi.
ÇİNLİLER'DEN KEŞMİR SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Öte yandan, Çinli yetkililer Pakistan'ın talebi doğrultusunda Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir sorununun çözülmesine yardımcı olabileceklerini belirtti. Geçtiğimiz aylarda da Çin-Hindistan sınırında yer alan Hindistan'a bağlı Sikkim eyaletinde, iki ülkenin birliklerinin karşı karşıya gelmişti.
SINIRDAKİ HUZURA CİDDİ ZARAR VERDİ
Çin tarafı, kendi sınırları içerisindeki bir yol yapım çalışmasına Hindistan askerleri müdahale ettiğini belirtmiş, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, Sikkim eyaleti sınırlarında Çin'in egemenlik hakkının bulunduğu DongLang'da yürütülen yol çalışmasının Hindistan ordusuna bağlı askerler tarafından müdahale edildiğini söylemişti. Ayrıca, Bakanlık sözcüsü yaşanan gelişmenin sınırdaki huzura ciddi şekilde zarar verdiğini belirtmişti.
HACI ADAYLARINA ZORLUK ÇIKARAN ÇİN'E SUÇLAMA
Hindistan tarafı ise Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkardığı için suçlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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