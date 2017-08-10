Çin, ABD'nin Çin Denizi'ne savaş gemisi göndermesini, egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına tehdit olarak gördüğünü açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD donanmasına ait bir destroyerin Çin'in kara sularını ihlal ettiğini ve güvenliğini tehlikeye attığını söyledi.

ABD SAVAŞ GEMİSİ ÇİN DENİZİ'NDE GÖRÜLDÜ, ABD DOĞRULADI

ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı savaş gemisinin, Çin'in komşularıyla anlaşmazlık yaşamasına neden olan mercan resifleri ve adaları Mischief Resifi ve Spratly Adaları'na yaklaştığı bildirilmiş, ABD'li yetkiler bunu doğrulamıştı.

"ABD, ULUSLARARASI KANUNLARI ÇİĞNEDİ"

Bununla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden, Güney Çin Denizi'ndeki geminin faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yaparak, "ABD destroyeri Çin kanunlarını ve uluslararası yasaları çiğnemenin yanı sıra, Çin'in egemenlik ve güvenliğine ciddi şekilde zarar vermiştir," ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Çin, bu durumdan fazlasıyla hoşnutsuzdur ve konuyu ABD tarafıyla görüşecektir" denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Filipinli bir yetkili, ABD'ye ait savaş gemisinin Çin'in yapay bir adasının yakınlarında seyrettiğini bildirmişti.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Kaynak: haberinburada