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Çin'den Burak Yılmaz'a dev teklif!

ÇİN'DEN BURAK YILMAZ'A DEV TEKLİF!

Trabzonspor'un sezon başında Çin'den kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için yine Çin kulübü olan Shanghai'ın 25 milyon euroluk teklif verdiği ortaya çıktı.

Tarih : 12 Ocak 2018, 11:40
Puan Ver : Çin'den Burak Yılmaz'a Dev Teklif!(10/10)6

Trabzonspor'un sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından kadrosuna kattığı Burak Yılmaz'a geçtiğimiz günlerde yine Çin'den dev bir teklifin geldiği ortaya çıktı.

Çin'in Shanghai takımının Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 25 milyon civarında bir rakam sunduğu ve bu teklif karşısında da başkan Muharrem Usta'nın kafasının karıştığı belirtildi.

BURAK YILMAZ'A YILLIK 10 MİLYON EURO

Shanghai kulübü Burak Yılmaz'a da ayrıca yaklaşık 10 Milyon euroluk bir yıllık ücret önerdiği ifade edildi. Çinlilerle görüşme yaptığı iddia edilen başkan Muharrem Usta'nın bu teklife nasıl cevap vereceği ise merak konusu. Bu transferin 1 hafta içerisinde olumlu yada olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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