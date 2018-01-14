ÇİN'DEN BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜNE DEV TEKLİF!
Cenk Tosun'u rekor bedelle Everton'a gönderen Beşiktaş'ın bir diğer forveti Alvaro Negredo'ya da Çin'den transfer teklifi geldi.
Cenk Tosun'u Everton'a gönderdikten sonra forvet arayışına giren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif daha geldi.
NTV Spor'un haberine göre, Çin Liginden İspanyol golcü Alvaro Negredo'ya 7 milyon euroluk teklif yapıldı.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TEKLİFİ REDDETTİ
Menajerler aracılığıyla iletilen teklifin üzerine siyah-beyazlıların şu anda elde başka forvet olmadığı için ret cevabı verdiği belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maçta oynayan 32 yaşındaki golcü, 10 gol attı ve 4 de asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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