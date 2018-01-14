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Çin'den Beşiktaş'ın golcüsüne dev teklif!

ÇİN'DEN BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜNE DEV TEKLİF!

Cenk Tosun'u rekor bedelle Everton'a gönderen Beşiktaş'ın bir diğer forveti Alvaro Negredo'ya da Çin'den transfer teklifi geldi.

Tarih : 14 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!(9/10)5

Cenk Tosun'u Everton'a gönderdikten sonra forvet arayışına giren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif daha geldi.

NTV Spor'un haberine göre, Çin Liginden İspanyol golcü Alvaro Negredo'ya 7 milyon euroluk teklif yapıldı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ TEKLİFİ REDDETTİ

Menajerler aracılığıyla iletilen teklifin üzerine siyah-beyazlıların şu anda elde başka forvet olmadığı için ret cevabı verdiği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maçta oynayan 32 yaşındaki golcü, 10 gol attı ve 4 de asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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