Ülkesinde başı dertten kurtulmayan, seçim sürecinde Rusya ile işbirliği yaptığı iddiaları mahkemeye taşınan Trump'a bir darbe de Çin'den geldi.

ÇİN'DEN TRUMP'A: KARIŞMA!

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, ABD Başkanı Donald Trump'ı Asya'ya yapacağı ilk resmi ziyaret öncesinde Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmalarına taraf olmaması konusunda açık açık uyardı.

"ABD, ANLAŞMAYI ENGELLEMEMELİ"

Büyükelçi Cui, Washintong'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, Çin ile Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer kuralları konusunda anlaşmaya varma yönündeki çabaları, engellememesi gerektiğini belirtti.

"ABD'NİN MÜDAHALESİ ÇÖZÜMÜ ZORLAŞTIRIR"

Washington'ın bölgede bir egemenlik talebi olmadığına dikkati çeken Cui, bölge ülkelerinin mevcut sorunlara kendi aralarında "kalıcı ve dostane çözüm bulmalarına" izin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı, Washington'ın müdahalesinin sorunların çözümünü zorlaştıracağı imasında bulundu.

"TRUMP'IN ZİYARETİ KRİTİK BİR DÖNEMEÇ OLACAK"

Cui, Trump'ın beş ülkeyi kapayan Asya turu kapsamında Çin'e yapacağı resmi ziyaretin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in nisan ayında ABD'nin Florida kentinde gerçekleştirdikleri buluşmayla başlayan yeni dönem ilişkileri için "kritik bir dönemeç" olacağını ifade etti.

"KUZEY KORE İLE GERİLİM ÇÖZÜLMEZSE DAHA TEHLİKELİ OLABİLİR"

Trump'ın Çin temaslarında Kuzey Kore meselesinin önemli bir öncelik olacağına işaret eden Büyükelçi, Pyongyang yönetiminin nükleer programı sebebiyle yaşanan gerginliklerin müzakereye dayalı bir çözüm yokluğunda çok daha tehlikeli hale geleceğini bildirdi.

ABD VE KUZEY KORE'YE: GERİLİMDEN UZAK DURUN

Trump'ın Kuzey Kore'yi "tamamen yok etmekle" tehdit ettiğinin hatırlatılması üzerine, Cui, tüm taraflara gerginliği arttıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

"ABD BİZE SALDIRGAN DİYECEĞİNE AYNADA KENDİNE BAKSIN"

ABD yönetiminin, Çin'in bölgesindeki diğer ülkeler aleyhine "saldırgan" bir siyaset izlediğine dair eleştirilerini reddeden Cui, bu eleştirileri yapanların "aynada kendilerine bakmalarını" istedi.

Kaynak: haberinburada