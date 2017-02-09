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ÇİN'DEN ABD'YE UYARI: SAVAŞTAN KORKMUYORUZ!


ÇİN'DEN ABD'YE UYARI: SAVAŞTAN KORKMUYORUZ!
Tarih : 09 Şubat 2017, 16:26
Puan Ver : Çin'den Abd'ye Uyarı: Savaştan Korkmuyoruz!(7/10)4


Çin ordusu, son dönemde Amerikalı yetkililerin, Güney Çin Deniz'inde Pekin yönetiminin etkinliğinin kısıtlanması yönündeki söylemleriyle ilgili olarak, "Savaş istemiyoruz ancak birileri Çin'in kapısını çalarsa savaştan da korkmayız." ifadesini kullandı.



Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) internet sitesinde yer alan makalede, gözdağı ve sindirme girişimlerinden korkulmadığı bildirilerek "Çin askeri güçlerinin kılıcını çıkarıp ulusal çıkarlarını koruma cesaretinde olduğu" belirtildi.



Ordularının, geçmişte düşmanlarından sayıca az ya da daha az donanımlı olmasına karşın savaşlarda "çok sayıda mucize ürettiğine" işaret edilen makalede, "Bugün birliklerimiz, hem iyi donanımlı hem de daha yüksek enerjili. Dongfeng serisi balistik füzelerle donanmış ÇHKO, onlara savaşa hazır olduğunu ve kokmadığını gösterecek. Savaş istemiyoruz ancak birileri Çinin kapısını çalarsa savaştan da korkmayız." ifadesine yer verildi.


 


 


kaynak:habertürk







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