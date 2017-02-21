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çin'den abd'ye 'ticaret savaşı' uyarısı

ÇİN'DEN ABD'YE 'TİCARET SAVAŞI' UYARISI

Çin, ABD ile yaşanacak olası bir "ticaret savaşından" her iki tarafın da zarar göreceği uyarısında bulundu.

Tarih : 21 Şubat 2017, 13:33
Puan Ver : Çin'den Abd'ye 'ticaret Savaşı' Uyarısı(9/10)7


Çin Ticaret Bakanı Gao Huçıng, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlerde vergi artırımı açıklamalarına ilişkin Washington yönetimine işbirliği çağrısında bulundu.



"Ticaret savaşı söylemlerinin bir seçenek olmaması gerektiğinin" altını çizen Gao, Çin ve ABD'nin "müzakere ve diyalog yoluyla fikir ayrılıklarını çözmek için ortak çaba harcaması gerektiğini" savundu.



Gao, Pekin ve Washington yönetimleri arasında yaşanacak ticari gerilimin "her iki tarafa da zarar vereceği" uyarısında bulundu.



 



kaynak:ahaber








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