

ABD keşif uçağının, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Haynan'a yakın mesafede seyrettiğini belirten Hong, Çin savaş uçaklarının da ilgili keşif uçağına karşı güvenli mesafeyi koruduğunu savundu.







Washington yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait bir keşif uçağının önceki gün Güney Çin Denizi'nde uluslararası sularda seyrederken Çin'e ait iki taktik savaş uçağı tarafından taciz edildiği bildirildi.







ABD tarafından "güvensiz" olarak tanımlanan "yakınlaşmada" iki J-11 tipi Çin savaş uçağının, EP-3E tipi ABD'ye ait keşif uçağına 15 metre kadar yaklaştığı kaydedildi.







Güney Çin Denizi sorununda Çin'in tansiyonu yükselten taraf olmadığının altını çizen Pekin yönetimi, ABD'nin bölgedeki genel durumu göz önünde bulundurması ve farklılıklarını yapıcı bir şekilde halletmesi çağrısı yapıyor.







ABD de Pasifik'te bulunan ülkelere, deniz doldurarak toprak sahibi olma projelerine son vermeleri çağrısı yaparken, ABD keşif uçaklarının uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçuşlarına devam edeceğini belirtiyor.







Çin, Tayvan, Bruney, Malezya, Vietnam ve Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki adacıkların hepsi ya da bir bölümünde hak iddia ediyor.







Denizin petrol, doğalgaz ve balıkçılık açısından zengin kaynaklara sahip olduğu belirtiliyor. Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, diğer ilgili ülkeler tarafından, toprak iddialarını güçlendirmek için denizde yapay adacıklar oluşturmakla suçlanıyor.