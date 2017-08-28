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Çin'deki Toprak Kayması Anbean Kaydedildi! 2 Kişi Öldü, 25 Kişi Kayıp

ÇİN'DEKİ TOPRAK KAYMASI ANBEAN KAYDEDİLDİ! 2 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ KAYIP

Çin'de meydana gelen toprak kayması anbean kamera tarafından kaydedildi. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybederken, kayıp 25 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Çin'deki Toprak Kayması Anbean Kaydedildi! 2 Kişi Öldü, 25 Kişi Kayıp(7/10)3

Güneydoğu Çin'de meydana gelen toprak kaymasında onlarca insan toprak altında kaldı. Dağ tarafından başlayan toprak kaymasında toprak altından 6 kişinin sağ çıkarıldığı, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 25 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

34 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Guizhou bölgesel hükümeti yaptığı açıklamada, Bijie civarında şehrin kenar mahallesinde dağ tarafında meydana gelen toprak kaymasında 34 evin toprak altında kaldığını kaydetti. Kurtarma çalışma ekibi toprak kaymasından etkilenenlere çadır, battaniye ve temel ihtiyaç maddeleri dağıttı.

Son günlerde tayfunun getirdiği yoğun yağmurların toprakta gevşeme meydana getirdiği ve dik yamaçlarda kaymaya yol açtığı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA YAŞANMIŞTI

Fırtınalar sebebiyle geçen hafta Güneydoğu Çin'deki Guangdong bölgesinde ondan fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Haziran ile Ağustos arasında Güney Doğu Sichuan bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında da 30 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi kaybolmuştu.

Hunan bölgesinde ise Temmuz ayında meydana gelen toprak kayması ve sellerde 63 kişi ölmüş, 1 milyon 600 bin kişi evlerini terk etmez zorunda kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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