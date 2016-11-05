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çin'de 'turuncu alarm' verildi!

ÇİN'DE 'TURUNCU ALARM' VERİLDİ!

Çin'in kuzeyinde hava kirliliğin artması nedeniyle turuncu alarm verildi

Tarih : 05 Kasım 2016, 13:02
Puan Ver : Çin'de 'turuncu Alarm' Verildi!(9/10)11



Çin'in kuzey bölgesinde artan hava kirliliği ve görüş mesafesinin 200 metreye kadar düşmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildi.



Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), ülkenin kuzeyindeki Pekin ve Tiencin kentleri ile Hıbey, Hınan, Şanşi, Şaanşi, Cilin, Heylongciang, Liaoning eyaletlerinde görüş mesafesinin 200 metrenin altına düşmesinden dolayı turuncu alarm verildiğini duyurdu.



Hava kirliliğinin artmasından dolayı Pekin Uluslararası Havalimanı'ndan bazı uçuşlar iptal edildi.



Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.









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