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Çin'de metro inşaatı çöktü: 8 ölü

ÇİN'DE METRO İNŞAATI ÇÖKTÜ: 8 ÖLÜ

Çin'in güneyinde metro inşaatı sürdürülen bir alandaki yolun çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 12 Şubat 2018, 02:00
Puan Ver : Çin'de Metro İnşaatı Çöktü: 8 Ölü(7/10)3

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentindeki bir karayolunun bir bölümünün dün akşam 20:40 sıralarında çöktüğü açıklandı. Kazanın meydana geldiği kısımda metro inşaatının sürdüğü ifade edildi.



SEBEP SU SIZINTISI



İlk belirlemelere göre, yolun çökmesinin aniden yaşanan su sızıntısından kaynaklandığı belirtildi. 8 kişinin olay yerinde can verdiği kaza sonrası 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Yaralanan 9 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



GÖÇÜK 6-7 METRE DERİNLİĞİNDE



Yetkililer, gidiş ve geliş istikametinde toplam 8 şeritli olan yolun çöken kısmının iki basketbol sahası genişliğinde ve en az 6-7 metre derinliğinde olduğunu belirtti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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