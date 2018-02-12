Çin'in güneyinde metro inşaatı sürdürülen bir alandaki yolun çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentindeki bir karayolunun bir bölümünün dün akşam 20:40 sıralarında çöktüğü açıklandı. Kazanın meydana geldiği kısımda metro inşaatının sürdüğü ifade edildi.

SEBEP SU SIZINTISI

İlk belirlemelere göre, yolun çökmesinin aniden yaşanan su sızıntısından kaynaklandığı belirtildi. 8 kişinin olay yerinde can verdiği kaza sonrası 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Yaralanan 9 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

GÖÇÜK 6-7 METRE DERİNLİĞİNDE

Yetkililer, gidiş ve geliş istikametinde toplam 8 şeritli olan yolun çöken kısmının iki basketbol sahası genişliğinde ve en az 6-7 metre derinliğinde olduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada