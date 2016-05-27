

Çin'de elektrikli araçlara verilen teşvikle beraber lityum-iyon batarya sektörü yüksek miktarda büyüme gösterdi.



Yayınlanan rapora göre Çin hükümetinin elektrikli araçlara verdiği teşvik sayesinde lityum-iyon pil sektörü bundan oldukça karlı çıktı.



CCM'in yayınladığı rapora göre sadece 2016'nın Mayıs ayında yaklaşık 400 milyon dolar (1 milyar 178 milyon TL) civarında kaynak bu sektöre aktarıldı. Kaynakların çoğu ise Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium ve GEM CO'dan meydana geliyor.



Geçtiğimiz beş yılda Çin'de en çok büyüme gösteren sektörlerden biri oldu elektrokimyasal enerji sektörü. Raporda belirtilene göre bileşik yıllık büyüme oranı, 2010 ile 2015 yılları arasında %110 olarak meydana geldi. Çin'in 5 yıl boyunca elektrokimyada yaşadığı büyüme rakipleriyle karşılaştırıldığında, ülkenin bu sektörde küresel ortalamanın 6 katı bir ortalama büyüme rakamına ulaştığı görülüyor. Lityum-iyon pillerin bu pazardaki payı ise %66 olarak görülüyor.



2014 yılındaÇin 5,43 milyar lityum-iyon pil üretti ve bileşik yıllık büyüme oranı %40 seviyesine ulaştı. Üretilen piller ise küresel üretimin %70'ine tekabül ediyordu. 2014 yılında ilk kez 5 milyarlık üretim adedini geçen lityum-iyon pil sektörü, 2015 yılında 5,6 milyar seviyesini görerek yıllık %3,13 büyüme rakamlarına ulaştı. Kapasite olaraksa 2015 yılında yerel lityum-iyon pillerin üretimi 15,7 GWh seviyesine çıkarken, bu seviye bir önceki yılın üç katı olarak meydana geldi.



Sonuç olarak birçok uluslararası firmanın yatırımını alan Çin, bu alanda pazar payını daha da yükselterek zirvedeki yerine korumak istiyor.



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