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çin'de kuş gribi alarmı

ÇİN'DE KUŞ GRİBİ ALARMI

Çin'nin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinin Yulin kentinde bir kişide H7N9 virüsüne rastlandı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:42
Puan Ver : Çin'de Kuş Gribi Alarmı(7/10)7


Yulin Sağlık ve Aile Planlama Bürosunun yaptığı açıklamada, bir kişide kuş gribi virüsü tespit edildiği belirtildi.



Ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan kişinin, yüksek ateş ve öksürük belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.



Söz konusu kişi ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde temasa geçen kişilerin hastanede kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu bildirildi.



Diğer yandan kentin Yüyang bölgesinde özel bir şirkete ait işletmede 20 binden fazla kümes hayvanının kuş gribi şüphesiyle itlaf edildiği vurgulandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çin  De  Kuş  Gribi  Alarmı    haber

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