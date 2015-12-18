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çin'de kırmızı alarm !

ÇİN'DE KIRMIZI ALARM !

Çin'de yarından itibaren salı gününe kadar etkili olacağı ifade edilen hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde ikinci kez kırmızı alarm verildi.

Tarih : 18 Aralık 2015, 10:19
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Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, yarından itibaren etkili olacak kirli havanın Salı gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, vatandaşlara gerekmedikçe dışarı çıkmamaları uyarı yapılırken Çin'in Xian kentinden ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Harbin kentine kadar geniş bir alanın hava kirliliği etkisinde olacağı ifade edildi.



Ülke genelinde alarmın seviyesinin kırmızıya çıkarılması araç kullanımı, fabrikalar ve binalarda bazı kısıtlamalarında olacağı dile getirildi. Yetkililer, bölgesel hava kirliliğinin bu ay başında verilen kırmızı alarmdan daha kötü olduğunu ifade ederek, vatandaşlara ülkenin yaklaşık 2 bin kilometresine yayılan şiddetli hava kirliliğine gösteren bir de haritanın dağıtıldığını belirtti. Ülkenin en az 12 kentinin hava kirliliğinden yoğun olarak etkileneceğini belirten yetkililer, hava kirliliğinin diğer kentlerde daha az seviyede olacağını ifade etti.



Çin'deki 4 seviyelik alarm sistemi 2 yıl önce oluşturulmuş ancak kırmızı alarm bu aya kadar kullanılmamıştı.








Etiketler: Çin  De  Kırmızı  Alarm      haber

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