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çin'de kabustan beter internet yasaları!

ÇİN'DE KABUSTAN BETER İNTERNET YASALARI!

Çin Halk Cumhuriyeti, yeni yasalarıyla internet kullanıcılarına nefes alacak alan bırakmayacak. Bazı yasaklar ise adeta kabus niteliğinde…

Tarih : 10 Kasım 2016, 10:17
Puan Ver : Çin'de Kabustan Beter İnternet Yasaları!(6/10)8


Çin Halk Cumhuriyeti, yeni yasalarıyla internet kullanıcılarına nefes alacak alan bırakmayacak. Bazı yasaklar ise adeta kabus niteliğinde…



 



Çin Halk Cumhuriyeti, siber-güvenlik için yeni yasaları mecliste onayladı. Söz konusu yasaların, gerçekten dehşet verici olduğunu söyleyebilir.



İlk kural; hangi internet sitesinde isim belirtmeniz gerekirse gereksin, gerçek adınızı kullanmak zorunda olmanız. Yani basit bir e-posta hesabı açarken bile, sağ üst köşede isminizin görünmesi  şart. Bu MMORPG türündeki oyunlar için bile geçerli. Yani; sanal takma isimler kullandığınız oyunlarda bile, size karşı kaybeden oyun fanatiklerine isminizi sunuyorsunuz.





 



İkinci kural belki de en korkuncu. Müşterilerinin verilerini saklayan büyük bir şirket bile denetimlerden kaçamaz. Kısacası, ismi sansürleyemez ve buğulu biçimde gösteremez. Herhangi bir polis bile, yargıdan talep etmesine gerek olmaksızın, kullanıcıya ait tüm verileri edinebilir.



Bu da mı yeterli gelmedi? Çin Hükümeti, sadece güvenlik gerekçelerini bahane göstererek istediği internet sitesini kapatabilir ve sitenin sahibini en ağır koşullarla yargılayabilir. Çin'de; idam cezası olduğundan ve her yıl binlerce infaz gerçekleştiğinden dolayı tüyler ürperebilir.



Küçük(!) Çin'de Büyük Bela!



Human Rights Watch (İnsan Hakları Örgütleri) ise söz konusu kararlara şiddetle karşı çıkıyor. Suç kapsamları arasında; Çin'in parasının değerini uluslararası pazarlarda düşürecek eylemlerde bulunmak ve sosyal düzeni tehdit etme iddiaları gibi can alıcı noktalar var. Bunlar da, idam ile sonuçlanabilir. Pornografi, bahis ve -18 içerikli filmlerin internet üzerinden dağıtımı da en ağır şekilde cezalandırılıyor.



TechCrunch'a göre söz konusu yasalar, yalnızca kullanıcıları korkutmuyor ve Uzak Doğu Devinde yatırım yapan dev teknoloji şirketlerini de endişeye gark ediyor.



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Etiketler: Çin  De  Kabustan  Beter  İnternet  Yasaları    haber

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