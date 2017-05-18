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çin'de istihbaratın yetkileri genişletiliyor

ÇİN'DE İSTİHBARATIN YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

Çin, yeni istihbarat kanun taslağıyla ülkedeki istihbarattan sorumlu kişi ve kurumların yetkilerini artırıyor.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:20
Puan Ver : Çin'de İstihbaratın Yetkileri Genişletiliyor(5/10)7


Çin Ulusal Halk Kongresinin, internet sitesinden yayımladığı Ulusal İstihbarat Kanunu'nun taslağına göre, ülkedeki istihbarat kurumları, erişimi sınırlı alanlara girebilecek, yurt içi ve dışında istihbarat faaliyetleri yürütebilecek.



İstihbarat görevlileri, yabancı kişi ya da kurumları soruştururken şüphelileri izleyebilecek, mülklerine baskın düzenleyebilecek, araç ve cihazlara el koyabilecek.



Taslağa göre, devlet gücü, egemenlik, bağımsızlık ve bütünlük gibi ulusal çıkarlara zarar verenlere karşı ulusal istihbarattan sorumlu kişi veya kurumlar, yurt içinde ve dışında çalışma yapabilecek.



İstihbarat çalışmalarının, ulusal çıkarların korunması ile güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi çerçevesinde yapılması gerektiği belirtilen taslakta, yeni kanunla istihbarat kurumlarına kendi yetkilerini kötüye kullanmama uyarısında da bulunuldu.



 



kaynak:sabah








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