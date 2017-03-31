ÇİN'DE İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 9 ÖLÜ
Çin'de bir eğlence parkı inşaat sahasındaki iskelenin çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'in kuzeydoğusundaki Hubey eyaletinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, yerel hükümet, eyalete bağlı Maçıng kentindeki bir eğlence parkı inşaat sahasındaki iskelenin çöktüğünü açıkladı.
Pazartesi meydana gelen ancak henüz açıklanan kazada 9 kişi öldü.
kaynak:habertürk
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