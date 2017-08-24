Çinde yaşayan Zhan Wenlian isimli kadın, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Gidişatın iyi olmadığını gören kocası Gui Junmin, olası bir ölüm durumunda, gönüllü olarak eşinin dondurulmasını istedi.

VÜCUDUNU BİLİME BAĞIŞLADI

Vücudunun bilime bağışlanmasını isteyen kadın ise daha sonradan eşinin bu teklifini kabul etti. Mirror UK'e konuşan Gui Junmin, böylelikle hayatı koruma projesi olarak kriyonik fikrine katkı sağladıklarını düşündüğünü söyledi.

DONDURMA İŞLEMİNDE 2000 LİTRE AZOT KULLANILDI

Kriyojenik dondurma işlemi, Wenlian'ın vücudunun 2000 lt sıvı azota batırılarak, Jinan'daki Yinfeng Biological Group'ta tamamlandı. Proje, Qilu Hospital Shandong University ve ABD'den Alcor Life Extension Foundation'ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

KRİYOJENİK (Cryonics) DONDURMA NEDİR?

Kriyojenik dondurma adı verilen teknoloji yıllardır bilim kurgu filmlerine konu oluyordu. Henüz kanıtlanmayan bir proje olan Kriyojenik tedavisi ile dondurulan kişi, yıllar sonra hastalığına çare bulunduğunda yeniden hayata döndürülmek üzere özel bir bölmede bekletiliyor.

HIZLI SOĞUTMA YÖNTEMİYLE YAPILIYOR

Normal dondurma işleminden farklı olarak kriyonik dondurmada kristal oluşumundan kaçınılıyor. Çünkü kristal oluşumu vücut dokularına zarar vermektedir. Bu nedenle hızlı soğutma tabiri bu süreç için çok daha uygun bir tanımdır. Gliserol ve propandiol gibi koruyucu karışımlar, ayrıca antifriz hammaddesi olduğundan vücudu bozulmadan korumak için de kullanılıyor.

SORU İŞARETLERİNE RAĞMEN ÇİNLİLER DENEMEYE DEĞER BULUYOR

Şimdilerde insanların aklında, bu proje ne kadar bilimsel olabilir? Bu insan biyolojisini daha iyi anlayabileceğimiz bir deney mi? Ya da kriyojenik uygulamalar bir gün gerçek olabilir mi? gibi soru ve şüpheler bulunsa da Çinliler bu sıra dışı fikirden şuan için umutlu

Kaynak: haberinburada