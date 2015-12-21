ÇİN'DE HEYELAN: 91 KİŞİ KAYIP!
Çin'in Guangdong eyaletinde meydana gelen heyelanda kayıpların sayısının 91'e çıktığı bildirildi.
Şinhua ajansının haberinde, ülkenin güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki organize sanayi bölgesinde meydana gelen heyelanda, 59'u erkek ve 32'si kadın olmak üzere 91 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
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