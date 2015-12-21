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çin'de heyelan: 91 kişi kayıp!

ÇİN'DE HEYELAN: 91 KİŞİ KAYIP!

Çin'in Guangdong eyaletinde meydana gelen heyelanda kayıpların sayısının 91'e çıktığı bildirildi.

Tarih : 21 Aralık 2015, 11:54
Puan Ver : Çin'de Heyelan: 91 Kişi Kayıp!(5/10)4


Şinhua ajansının haberinde, ülkenin güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki organize sanayi bölgesinde meydana gelen heyelanda, 59'u erkek ve 32'si kadın olmak üzere 91 kişinin kayıp olduğu belirtildi.








Etiketler: Çin  De  Heyelan  91  Kişi  Kayıp    haber

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