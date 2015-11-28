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çin'de hava kirliliği kritik seviyelerde?

ÇİN'DE HAVA KİRLİLİĞİ KRİTİK SEVİYELERDE?

Çin'in başkenti Pekin'de hava kirliliği riskli seviyelere yükselirken, havadaki zararlı partikül oranı 400'ü aştı, ülkenin kuzey bölgelerinde sarı alarm verildi.

Tarih : 28 Kasım 2015, 11:21
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 Çin'in başkenti Pekin'de hava kirliliği riskli seviyelere yükselirken, havadaki zararlı partikül oranı 400'ü aştı, ülkenin kuzey bölgelerinde sarı alarm verildi.








Etiketler: Çin  De  Hava  Kirliliği  Kritik  Seviyelerde    haber

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