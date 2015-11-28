ÇİN'DE HAVA KİRLİLİĞİ KRİTİK SEVİYELERDE?
Çin'in başkenti Pekin'de hava kirliliği riskli seviyelere yükselirken, havadaki zararlı partikül oranı 400'ü aştı, ülkenin kuzey bölgelerinde sarı alarm verildi.
Çin'in başkenti Pekin'de hava kirliliği riskli seviyelere yükselirken, havadaki zararlı partikül oranı 400'ü aştı, ülkenin kuzey bölgelerinde sarı alarm verildi.
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