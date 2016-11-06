Çin'in kuzeyindeki Pekin ve Tiencin kentleri ile bazı eyaletlerde "turuncu alarm" verildi, bazı uçuşlar iptal edildi.



Çin'in kuzey bölgesinde artan hava kirliliği ve görüş mesafesinin 200 metreye kadar düşmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildi.







Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), ülkenin kuzeyindeki Pekin ve Tiencin kentleri ile Hıbey, Hınan, Şanşi, Şaanşi, Cilin, Heylongciang, Liaoning eyaletlerinde görüş mesafesinin 200 metrenin altına düşmesinden dolayı turuncu alarm verildiğini duyurdu.







BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ







Hava kirliliğinin artmasından dolayı Pekin Uluslararası Havalimanı'ndan bazı uçuşlar iptal edildi.