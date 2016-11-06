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çin'de hava kirliliği kritik seviyede !

ÇİN'DE HAVA KİRLİLİĞİ KRİTİK SEVİYEDE !

Çin'in kuzeyindeki Pekin ve Tiencin kentleri ile bazı eyaletlerde "turuncu alarm" verildi, bazı uçuşlar iptal edildi.

Tarih : 06 Kasım 2016, 10:45
Puan Ver : Çin'de Hava Kirliliği Kritik Seviyede !(6/10)7


Çin'in kuzey bölgesinde artan hava kirliliği ve görüş mesafesinin 200 metreye kadar düşmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildi.



Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), ülkenin kuzeyindeki Pekin ve Tiencin kentleri ile Hıbey, Hınan, Şanşi, Şaanşi, Cilin, Heylongciang, Liaoning eyaletlerinde görüş mesafesinin 200 metrenin altına düşmesinden dolayı turuncu alarm verildiğini duyurdu.



BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ



Hava kirliliğinin artmasından dolayı Pekin Uluslararası Havalimanı'ndan bazı uçuşlar iptal edildi.








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