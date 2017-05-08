ÇİN'DE AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE 172 EV YIKILDI
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde, meydana gelen heyelanlarda 172 ev yıkıldı.
China Daily'nin haberine göre, dün sabah başlayan sağanak, eyalet başkenti Guangcou'un üç bölgesinde toprak kaymasına sebep oldu.
Kentte sağanak dolayısıyla kırmızı alarm verildi, meydana gelen heyelanlarda 172 ev yıkıldı. Yerel yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.
Kurtarma ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 7 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
kaynak:sabah
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