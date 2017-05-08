









China Daily'nin haberine göre, dün sabah başlayan sağanak, eyalet başkenti Guangcou'un üç bölgesinde toprak kaymasına sebep oldu.







Kentte sağanak dolayısıyla kırmızı alarm verildi, meydana gelen heyelanlarda 172 ev yıkıldı. Yerel yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.







Kurtarma ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 7 bin kişi bölgeden tahliye edildi.











kaynak:sabah