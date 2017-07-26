ÇİN'DE AKILALMAZ KAZA! YOLDAN FIRLAYAN ŞİŞE ÇOCUĞA İSABET ETTİ
Çin'de bir çocuk, yoldan fırlayan cam şişenin kafasına isabet etmesiyle yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.
Çin'in Guizhou eyaletinde yola atılmış bir cam şişe, üzerinden geçen aracın etkisiyle fırlayarak 5 metre ileride yol kenarında oynayan çocuğun kafasına çarptı. Çocuk olaydan hafif yaralı olarak kurtulurken, ilginç kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Eski Fenerbahçeli Markovic, Ortada Kaldı
- Beşiktaşlı Quaresma'nın Arkadaşı, Fenerbahçe Formasını Yaktı
- Mircea Lucescu'dan Türk Arkadaşına: Galatasaray'la Anlaştım, Bekliyorum
- Fenerbahçeli Aatif Antalyaspor'a Gitmeyince Eto'o Transferi İptal Oldu
- Roma'da Oynayan Cengiz Ünder, Tottenham Maçında İlk Golünü Attı
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi
- Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış
- İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar