Çin'de bir çocuk, yoldan fırlayan cam şişenin kafasına isabet etmesiyle yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.

Çin'in Guizhou eyaletinde yola atılmış bir cam şişe, üzerinden geçen aracın etkisiyle fırlayarak 5 metre ileride yol kenarında oynayan çocuğun kafasına çarptı. Çocuk olaydan hafif yaralı olarak kurtulurken, ilginç kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: haberinburada