ÇİN'DE 35 YILLIK YASAK KALKTI
Çin yönetimi yeni yılla birlikte tek çocuk yasasını sona erdiriyor. Çiftlerin ikinci çocuğa sahip olabilmesi resmi olarak onaylandı. Ülkede tek çocuk yasası nüfusunu kontrol altına almak için 1980 yılında yürürlüğe girmişti.
Pekin yönetimi, ülkede çiftlerin ikinci çocuğa sahip olmasına izin veren yasayı resmi olarak onayladı. Ülkede, tek çocuk politikası yeni yıldan itibaren son buluyor.
Şinhua ajansının haberine göre, çiftlerin ikinci çocuğa sahip olabilmesinin yolunu açan yasa, resmen onaylandı ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Ülkenin 2016-2020 dönemi sosyal ve ekonomik reformlarının belirlenmesi için geçen ekim ayındaki toplantıların son gününde Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, ülkede "tek çocuk" politikasının kaldırıldığını açıklamıştı.
Aile Planlaması Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada, tek çocuk politikasının kaldırılmasıyla ülke nüfusunun 2030'da 1,45 milyara ulaşacağını ve her yıl ortalama 20 milyon doğumun beklendiğini belirtmişti.
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