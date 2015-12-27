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çin'de 35 yıllık yasak kalktı

ÇİN'DE 35 YILLIK YASAK KALKTI

Çin yönetimi yeni yılla birlikte tek çocuk yasasını sona erdiriyor. Çiftlerin ikinci çocuğa sahip olabilmesi resmi olarak onaylandı. Ülkede tek çocuk yasası nüfusunu kontrol altına almak için 1980 yılında yürürlüğe girmişti.

Tarih : 27 Aralık 2015, 14:08
Puan Ver : Çin'de 35 Yıllık Yasak Kalktı(6/10)3


Pekin yönetimi, ülkede çiftlerin ikinci çocuğa sahip  olmasına izin veren yasayı resmi olarak onayladı.  Ülkede, tek çocuk politikası yeni yıldan itibaren son buluyor.

 

Şinhua ajansının haberine göre, çiftlerin ikinci çocuğa sahip  olabilmesinin yolunu açan yasa, resmen onaylandı ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

 

Ülkenin 2016-2020 dönemi sosyal ve ekonomik reformlarının belirlenmesi  için geçen ekim ayındaki toplantıların son gününde Çin Komünist Partisi (ÇKP)  Merkez Komitesi, ülkede "tek çocuk" politikasının kaldırıldığını açıklamıştı.

 

Aile Planlaması Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada, tek çocuk  politikasının kaldırılmasıyla ülke nüfusunun 2030'da 1,45 milyara ulaşacağını ve  her yıl ortalama 20 milyon doğumun beklendiğini belirtmişti.








Etiketler: Çin  De  35  Yıllık  Yasak  Kalktı    haber

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