

Kayseri'de psikolojik sorunları olan ev kadını 28 yaşındaki Perihan U.'yu tedavi etmesi için İstanbul'dan getirilen 'cinci hoca' 41 yaşındaki Muhammet Açıkgöz, kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Olay, geçen 24 Nisan'da Kayseri'nin Talas İlçesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Perihan U., boşandığı kocası Ayhan U. ve bazı yakınlarını gördüğünde istem dışı bağırmaya ve kendini yere atmaya başladı. Psikolojik tedavi gören kadına doktorların çare olmadığını düşünen yakınları 'hoca' aramaya başladı. Kadının bir yakını, methini duyduğu İstanbul'daki 'cinci hoca' Muhammet Açıkgöz'ü, uçak biletini alarak Kayseri'ye getirdi. Perihan U.'nun yaşadığı eve götürülen cinci hoca, evde bulunanlardan sirke, tuz ve çeşme suyu istedi. Bunları bir kaba koyup karıştırarak genç kadının yüzüne, boynuna ve elbise üzerinden göğsüne süren 'cinci hoca', genç kadının fenalaşması üzerine, o sırada odada bulunan yakınlarını, "10 dakika sonra rahatlama olur. Daha sonra da krize girecek, tutmamız lazım. O zaman yardım edeceksiniz, şimdi çıkın"' diyerek odadan uzaklaştırdı.







"Bu adam hoca filan değil, sapık"







Genç kadınla başbaşa kalan cinci hoca, iddiaya göre "Sirkeli su döküyorum" diyerek yatırdığı kendinden geçen kadına elleriyle tacizde bulundu. Bu sırada kendine gelen kadın yattığı yerden kalkıp, ”Bu adam hoca filan değil, sapık” diye bağırarak odadan fırladı. Bunun üzerine genç kadının yakınları, cinci hocayı döverek polise teslim etti. Genç kadının yapılan adli muayene raporunda ise her iki kolunda morluklar belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 'cinci hoca' tutuklandı.







'Ereksiyon sorunum var"







Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Muhammet Açıkgöz ve avukatı hazır bulundu. Cinci Hoca mahkemede yaptığı savunmada "Cinsel saldırıda bulunmadığını, geçmiş yıllarda ameliyat olduğu için ereksiyon sorunu olduğunu" söyleyerek, iddiaları kabul etmedi.







Mahkeme heyeti, sanığa 'Cinsel Saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.