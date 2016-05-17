O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çince el yazması açık artırmada 32 milyon dolara satıldı

ÇİNCE EL YAZMASI AÇIK ARTIRMADA 32 MİLYON DOLARA SATILDI

Çinli bilge Zeng Dong'un kaleme aldığı 936 yıllık mektup, şimdiye kadar açık artırmada en yüksek fiyata satılan Çin el yazması oldu.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 09:44
Puan Ver : Çince El Yazması Açık Artırmada 32 Milyon Dolara Satıldı(5/10)6


Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen açık artırmada 11. yüzyıla ait el yazması bir mektup, rekor fiyata alıcı buldu.



Guardian Müzayede Evi, Çinli bilge Zeng Gong'a ait mektubun 207 milyon yuana (yaklaşık 32 milyon dolar) satıldığını açıkladı.



Zeng Gong'un 936 yıl önce kaleme aldığı ve o dönemden günümüze ulaşan birkaç belgeden biri olan mektup, şimdiye kadar açık artırmada en yüksek fiyata satılan Çin el yazması oldu.



Mektubu, Çinli film yapımcısı Wang Zhongjun'un satın aldığı kaydedildi.



Mektup, 2009'da da 108 milyon dolara satılmıştı.



M.S. 960 ve 1279 yılları arasında hüküm süren Song Hanedanı'nın en önemli yazarlarından biri kabul edilen Zeng, bir arkadaşına yazdığı mektupta karşılaştığı siyasi sorunları anlatıyor ve tecrit edildiğinden dert yanıyor.








Etiketler: Çince  El  Yazması  Açık  Artırmada  32  Milyon  Dolara  Satıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER