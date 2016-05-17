

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen açık artırmada 11. yüzyıla ait el yazması bir mektup, rekor fiyata alıcı buldu.







Guardian Müzayede Evi, Çinli bilge Zeng Gong'a ait mektubun 207 milyon yuana (yaklaşık 32 milyon dolar) satıldığını açıkladı.







Zeng Gong'un 936 yıl önce kaleme aldığı ve o dönemden günümüze ulaşan birkaç belgeden biri olan mektup, şimdiye kadar açık artırmada en yüksek fiyata satılan Çin el yazması oldu.







Mektubu, Çinli film yapımcısı Wang Zhongjun'un satın aldığı kaydedildi.







Mektup, 2009'da da 108 milyon dolara satılmıştı.







M.S. 960 ve 1279 yılları arasında hüküm süren Song Hanedanı'nın en önemli yazarlarından biri kabul edilen Zeng, bir arkadaşına yazdığı mektupta karşılaştığı siyasi sorunları anlatıyor ve tecrit edildiğinden dert yanıyor.