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CİNAYETTEN YARGILANAN ATALAY FİLİZ'İN AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ


CİNAYETTEN YARGILANAN ATALAY FİLİZ'İN AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ
Tarih : 07 Mart 2017, 17:12
Puan Ver : Cinayetten Yargılanan Atalay Filiz'in Avukatları Davadan Çekildi(9/10)8




RAPOR TALEBİNDE BULUNDULAR



Sanık avukatları, Filiz'in farklı tarihlerde psikolojik rahatsızlıkları olduğu gerekçesiyle tedavi gördüğünü ve cezai ehliyetinin tam olduğunu bildiren Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunun kabul edilmemesi, tekrar tedavi altına alınarak hakkında bir rapor alınması talebinde bulundu.



Talebi reddeden mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunma için sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatlarının esas hakkındaki savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme, geçtiğimiz celse bu süreyi tanıdıklarını belirterek talebin reddine karar verdi.



MAHKEME SALONUNU TERK ETTİLER



Bunun üzerine sanık Filiz'in avukatları, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle heyetin reddi talebinde bulundu. Duruşma savcısı talebi yerinde bulmayarak heyetin reddi talebinin kabul edilmemesi yönünde görüşünü bildirdi.



Bu talebin de reddedilmesi üzerine sanık avukatları, bu davaya mahsus olmak üzere Filiz'in vekilliğinden çekildiklerini belirterek, mahkeme salonundan ayrıldı.



Mahkemenin durum hakkında söz verdiği sanık Filiz'in, "Çekilme kararına bir diyeceğim yoktur." demesi üzerine, Ankara Barosundan Atalay Filiz'e avukat atanması yönünde müzekkere yazılarak duruşmanın ertelenmesine hükmedildi.



MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR



İddianamede, Atalay Filiz'in, Demirarslan ve Radchikova'yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Filiz, Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.



 



kaynak:haberler








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